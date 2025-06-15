أكد جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، أن الأهلي كان قادرًا على تسجيل 4 أهداف أمام إنتر ميامي في الشوط الأول، مشيرًا إلى أن كان هناك حالة تسرع وقلق لدى اللاعبين تسببت في إهدار الأهداف.

وقال جمال عبد الحميد عبر برنامج بلس 90 على قناة النهار: تراجع أداء الأهلي بدنيا في الشوط الثاني بعدما بذل لاعبوه جهدا كبيرا خلال الشوط الأول، والفريق نفذ تعليمات المدرب ريبيرو بشكل جيد في أول 45 دقيقة، وعمومًا الأهلي أهدر العديد من الفرص بداية من كرة إمام عاشور، والتعادل نتيجة "عادلة" في ظل الفرص المتساوية بين الفريقين على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف: مشهد تسابق اللاعبين على تسديد ركلة الجزاء مؤسف، كان يجب أن يقوم الجهاز الفني بحسم الموضوع سريعا من الخارج، وأن يتم ابلاغ تريزيجيه بشكل سريع بأن وسام ابوعلي هو من يسدد الكرة.. تريزيجيه مخطئ طبعًا في قراره كان عليه أن يترك الكرة لزميله في الفريق.

وواصل: كان هناك فردية كبيرة، والكل يريد ان يقول أنه صاحب الهدف الأول في كأس العالم، حسين الشحات وتريزيجيه وغيرهم.

وأشاد جمال عبدالحميد بمستوى محمد الشناوي حارس الأهلي ووصفه بـأنه قدم أداء عالمي، مشيرا إلى أن افشة لاعب جيد وقادر على التحكم في رتم المباراة، ومشاركته كانت أمر طبيعي لكنه لعب في ظروف صعبة في ظل تفوق انتر ميامي خلال الشوط الثاني.