أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الهجوم الصاروخي الإيراني ليل السبت على إسرائيل إلى 13 قتيلًا بعد انتشال جثث إضافية من تحت أنقاض المبنى.

وقال قائد الشرطة في منطقة أيالون وسط إسرائيل دانيال حداد، للصحفيين بمدينة بيت يام التي طالتها الصواريخ الإيرانية: "قُتل 6 أشخاص وأصيب 180 آخرون"، مشيرا إلى أن هناك 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، ويرجح أنهم تحت الأنقاض، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبحسب السلطات، قُتل 4 أشخاص آخرين في موقع آخر شمال إسرائيل.

- هجمات متبادلة

وتبادلتا إسرائيل وإيران موجة جديدة من الهجمات خلال الليل وحتى صباح الأحد، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصراع يمكن أن ينتهي بسهولة، محذرا طهران من ضرب أهداف أمريكية.

وقالت السلطات، إن فرق الإنقاذ الإسرائيلية مشطت أنقاض مبانِ سكنية مدمرة في الغارات، بالاستعانة بالمصابيح والكلاب البوليسية؛ للبحث عن ناجين بعد مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا.

- إلغاء المحادثات النووية

وقررت طهران، إلغاء المحادثات النووية التي وصفتها واشنطن بأنها السبيل الوحيد لوقف القصف الإسرائيلي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الهجمات التي تعرضت لها إيران حتى الآن لا تقارن بما ستشهده في الأيام المقبلة.

وكتب ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال): "إذا هاجمتنا إيران بأي شكل من الأشكال، فإنها ستواجه القوة والقدرة الكاملة للقوات المسلحة الأمريكية بمستويات لم تشهدها من قبل".

واستطرد قائلا: "لكن بإمكاننا التوصل بسهولة إلى اتفاق بين طهران وإسرائيل، وإنهاء هذا الصراع الدموي".

ولم يقدم ترامب تفاصيل بشأن أي اتفاق محتمل.



