ماكرون يزور جرينلاند تأكيدا للوحدة الأوروبية في ظل التطلعات الأمريكية للسيطرة عليها

من المقرر أن يزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرينلاند، اليوم الأحد، إظهارا لدعمه للإقليم الدنماركي الذي يتمتع بحكم ذاتي، والذي يطمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السيطرة عليه.

وسوف يزور ماكرون جرينلاند مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، ومن المقرر أن يبحث الزعيمان الوضع الأمني ​​في منطقة شمال الأطلسي والقطب الشمالي، مع رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن.

وتعتبر زيارة الرئيس الفرنسي إشارة إلى الوحدة الأوروبية من أجل جرينلاند، كما أنها تأتي قبل ساعات من مشاركته في قمة مجموعة السبع "جي 7" في ألبرتا بكندا، والتي من المقرر أن يشارك فيها ترامب أيضا.

وقال مكتب ماكرون، إن محادثاته المقررة في جرينلاند ستتناول أيضا سبل التنمية الاقتصادية، وتغير المناخ، والطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يتم إجراء محادثات سياسية على متن فرقاطة دنماركية، بحسب ما أعلنه قصر الإليزيه.