شواطئ الإسكندرية تستقبل المصطافين بإقبال متوسط وسط حرارة الصيف وامتحانات الثانوية

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الأحد، إقبالًا متوسطًا من المصطافين، وذلك بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، مع ارتفاع درجات الحرارة حيث وصلت في بعض الأوقات إلى 28 درجة مئوية كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

وقالت سها سمير، إحدى المصطافات من محافظة الغربية، إن كل عام لا بد أن نزور الإسكندرية مع بداية الصيف، والبحر رائع جدًا، ولا يوجد زحام بسبب بداية امتحانات الثانوية العامة.

وقال مجدي إبراهيم، أحد المصطافين، إنه مع ارتفاع درجات الحرارة، اتجه مع العائلة لقضاء يوم ممتع على شاطئ بحري، مضيفًا أن نسب إشغال الشواطئ ما زالت ضعيفة.

وأكد أيمن إبراهيم، أحد رجال الإنقاذ بشاطئ الأنفوشي، أن الإقبال ما زال متوسطًا، وكان كبيرًا في فترة العيد، وهذا يحملنا مسؤولية مضاعفة، مضيفًا أننا نعمل بنظام ورديات لتغطية أكبر مساحة، وحمدًا لله لا توجد حوادث غرق تُذكر حتى الآن.

وقال محمد فاروق، أحد مسؤولي شاطئ السيالة بحي الجمرك في الإسكندرية، إن الإقبال اليوم متوسط؛ بسبب بدء امتحانات الثانوية العامة، وبرغم ذلك فإن الشاطئ مستعد لاستقبال المصطافين، مضيفًا أن جميع غرف خلع الملابس والحمامات جاهزة ومجانية، بالإضافة لتمركز رجال الإنقاذ طول الوقت.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، دعت المواطنين إلى التوجه للشواطئ، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك، والاستمتاع بالبحر والتقاط الصور التذكارية، وشددت على أهمية التزام المصطافين بالتعليمات واتباع دلالات ألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع لتوجيهات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.