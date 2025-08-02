 5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس - بوابة الشروق
السبت 2 أغسطس 2025 5:59 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس

وفا
نشر في: السبت 2 أغسطس 2025 - 5:28 م | آخر تحديث: السبت 2 أغسطس 2025 - 5:28 م

استُشهد خمسة فلسطينيين بينهم امرأتان وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منطقة التوام شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة الشرفا في شارع يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وبحسب مستشفى ناصر الطبي، فقد استُشهدت امرأة في قصف الاحتلال حي الأمل شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهدت امرأة أخرى برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات بشارع الطينة جنوب غرب خان يونس.

وأُعلن استشهاد المواطن رامي محمد شحدة معمر متأثرا بجروحه إثر قصف سابق على منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثامين 8 شهداء جراء قصف سابق على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك