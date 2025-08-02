5 شهداء في قصف إسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس

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استُشهد خمسة فلسطينيين بينهم امرأتان وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من مدينتي غزة وخان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال المسيرة قصفت منطقة التوام شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بجروح.

وأضافت أن الاحتلال قصف منزلا لعائلة الشرفا في شارع يافا بحي التفاح شمال شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

وبحسب مستشفى ناصر الطبي، فقد استُشهدت امرأة في قصف الاحتلال حي الأمل شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استُشهدت امرأة أخرى برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات بشارع الطينة جنوب غرب خان يونس.

وأُعلن استشهاد المواطن رامي محمد شحدة معمر متأثرا بجروحه إثر قصف سابق على منطقة المواصي غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، بانتشال جثامين 8 شهداء جراء قصف سابق على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.