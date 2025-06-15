الحرس الثوري يعلن اغتيال رئيس جهاز استخباراته وآخرين جراء الهجمات الإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني، مقتل رئيس جهاز استخباراته محمد كاظمي، إلى جانب نائبه حسن محقق، وأحد كبار قادة الجهاز، محسن باقري، جراء الهجمات الإسرائيلية.

وقال الحرس في بيان، إن في إطار الردود الحاسمة، وخصوصاً انتقامًا لجرائم اليوم التي ارتكبتها إسرائيل، نفذ القوات الجوفضائية للحرس موجة جديدة من العمليات الصاروخية.

وأضاف أن العمليات استهدفت مراكز استخبارات إسرائيل في المرحلة الثالثة من عمليات "الوعد الصادق 3".

وفجر الجمعة، بدأت إسرائيل هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلف حتى الأحد 14 قتيلا ونحو 345 مصابا، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.