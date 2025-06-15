أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و3 آلاف و860 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و3 آلاف و860 فردا، من بينهم 1170 لقوا حتفهم، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

بحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 10937 دبابة، و22804 مركبات قتالية مدرعة، و29190 نظام مدفعية، و1418 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1186 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 416 طائرة حربية، و337 مروحية، و40709 طائرات مسيرة، و3337 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و52017 من المركبات وخزانات الوقود، و3915 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.



