استهدف تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المعروف بـ"قسد"، السبت، بقذائف الهاون محيط قرية تل ماعز بحلب شمالي سوريا.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة "سانا" السورية، على حسابها الرسمي بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأشارت الوكالة إلى أن "قسد تستهدف بقذائف الهاون محيط قرية تل ماعز شرق حلب".

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل عن نتائج القصف من خسائر، كما لم يصدر تعليق فوري من السلطات السورية.

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد ما تعرف بـ"قسد" فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، ورفض التقسيم، لكن التنظيم الإرهابي نقض الاتفاق أكثر من مرة.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 سنة أمضاها في الحكم.​​​​​​​