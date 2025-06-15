أكثر من 100 ألف متظاهر في لاهاي للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع لاهاي في هولندا، اليوم الأحد، للاحتجاج على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والمطالبة بتغيير جذري في موقف حكومتهم تجاه إسرائيل.

وكان معظم المتظاهرين يرتدون ملابس باللون الأحمر للتعبير عن "الخط الأحمر" الذي تجاوزته القوات الإسرائيلية، بارتكابها ما وصفها المحتجون بأنها إبادة جماعية في غزة.

وقال المنظمون إن نحو 150 ألف شخص شاركوا في المسيرة، ما يجعلها أكبر تظاهرة تشهدها هولندا منذ 20 عاما. وقدر صحفيون عدد المشاركين بأكثر من 100 ألف شخص.

وطالب المتظاهرون الحكومة الهولندية بوقف جميع أشكال الدعم العسكري والدبلوماسي لإسرائيل، التي تواصل حصار غزة ومنع دخول المساعدات والصحفيين الدوليين، في إطار ما تصفه بأنه معركة ضد مقاتلين من حركة حماس.

وردت إسرائيل على هجمات حماس غير المسبوقة في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص، بقصف مدمر استهدف المناطق الفلسطينية بقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 54 ألف شخص بحسب أرقام فلسطينية، وتحويل أجزاء واسعة من القطاع إلى أنقاض إضافة إلى النقص الشديد في المواد الغذائية والأدوية.

وقال منظمون: "لن نقبل بعد اليوم غض الطرف، أو المراوغات الدبلوماسية، أو التواطؤ في أبشع جرائم الحرب."

وكان عدد من منظمات الإغاثة والمنظمات الداعية للسلام قد دعت إلى تنظيم هذه التظاهرة، التي انطلقت من منطقة قرب محطة القطار الرئيسية وتوجهت نحو قصر السلام، مقر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة.