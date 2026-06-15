حركة تنقلات موسعة لقيادات مدينة الفيوم

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أصدر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، حركة تنقلات موسعة لعدد من القيادات المحلية ورؤساء الأحياء والقرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وذلك في إطار جهود المحافظة لتطوير منظومة العمل المحلي ورفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الحركة تكليف وندب 12 قيادة محلية في مواقع جديدة، حيث تم تكليف سعاد السيد منصور، رئيس حي جنوب الفيوم، للعمل نائبا لرئيس مركز ومدينة الفيوم لشئون المدينة، ومحمد أبو القاسم محمد نائبا لرئيس المركز لشئون القرى، فيما تولى محمد خالد أحمد، نائب رئيس المركز لشئون المدينة، رئاسة حي شرق الفيوم.

كما تضمنت الحركة تكليف علا يوسف محمد، رئيس الوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل، رئيسا لحي غرب الفيوم، ومجدي عبدالغني محمد رئيسا لحي جنوب الفيوم، ومحمد سيد علي عيسى رئيسا لحي الجون، وعصام فوزي علي سنهابي رئيسا للحي المتميز والزهور.

وشمل القرار كذلك تكليف محمد حمدي صالح، رئيس حي شرق الفيوم، رئيسا للوحدة المحلية لقرية زاوية الكرادسة، ومحمد عيد عبدالحميد رئيسا للوحدة المحلية لقرية العزب، وأحمد كمال الدين سعد رئيسا للوحدة المحلية بهوارة عدلان، وأحمد جمعة سند رئيسا للوحدة المحلية باللاهون، وهاني عبدالباقي عثمان رئيسا للوحدة المحلية لقرية الشيخ فضل.

وأكد محافظ الفيوم أن حركة التنقلات تأتي في إطار المتابعة المستمرة لتقييم الأداء داخل الوحدات المحلية والعمل على الاستفادة المثلى من الكفاءات والخبرات المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المحلية.

وشدد المحافظ على أهمية التواجد الميداني للقيادات الجديدة والتواصل المباشر مع المواطنين وسرعة الاستجابة لشكاواهم، مع تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى الخدمات بمختلف الأحياء والقرى التابعة لمركز ومدينة الفيوم.