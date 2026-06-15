ألمانيا: إيقاف 5 شرطيين عن العمل في هانوفر بسبب تحقيقات تأديبية

أعلنت مديرية الشرطة في مدينة هانوفر شمالي ألمانيا اليوم الاثنين، إيقاف 5 شرطيين عن العمل بشكل مؤقت بسبب تحقيقات تتعلق بقانون الخدمة.

وأوضحت المديرية أن هذا القرار يسري على أربعة شرطيين من الرجال وشرطية واحدة، لافتة إلى فتح إجراءات تأديبية بحق شرطيين اثنين آخرين بسبب مخالفات وظيفية مختلفة، وأضافت أنه تم نقلهما إلى قطاعي خدمة أخريين داخل مديرية الشرطة.

وأعلنت المديرية أيضا أنها رصدت خلال التحقيقات ارتكاب مخالفات ذات طابع جنائي، وأنه تم فتح تحقيقات جنائية بحق الأشخاص المعنيين. ولم تقدم مديرية الشرطة تفاصيل إضافية بشأن التهم المحددة الموجهة إليهم، معللة ذلك بأسباب قانونية وتكتيكات تتعلق بسير التحقيق. وقالت إنه جرى تعليق بعض الإجراءات التأديبية مؤقتاً لحين الانتهاء من التحقيقات الجنائية.

وقالت رئيسة شرطة هانوفر جفندولين فون دير أوستن إن "هذه الاتهامات تمسنا كجهاز شرطة وتضر بالثقة التي يضعها الناس فينا عن حق". وأضافت أنه في حال تأكدت الاتهامات، فإن ذلك لا يشكل فقط خرقاً للقانون المعمول به، بل أيضاً لقيم ومعايير الشرطة.

وأكدت أن الجهاز سيتخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن المتهمين يُعتبرون أبرياء حتى تثبت إدانتهم.

وأوضحت مديرية شرطة هانوفر أنها تعمل بشكل وثيق مع جهات التحقيق المختصة، مؤكدة التزامها بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في القضية طالما كان ذلك متاحاً من الناحية القانونية.