أوكسفام تهاجم مجموعة السبع بسبب أكبر تخفيضات للمساعدات في التاريخ

انتقدت منظمة أوكسفام الإغاثية، مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) لخفضها ميزانيات المساعدات التنموية.

وقالت المنظمة، قبيل قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية الواقعة على بحيرة جنيف، إن التمويل تم تخفيضه بمقدار 48 مليار دولار بين عامي 2024 و2025.

وفي الوقت نفسه، زادت شركات النفط، أرباحها خلال حرب إيران إلى أكثر من 400 مليون دولار يوميا، وفقا لحسابات أوكسفام.

وقال المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية أميتاب بيهار، في بيان نشر اليوم الاثنين: "إن الصراع يدمر البلدان ويكلف أرواحا لا حصر لها، ومع ذلك فهو مربح بشكل غير عادي للبعض، هذا نظام وحشي يعيد توزيع الثروة إلى الأعلى".

وتدعو المنظمة الحكومة الألمانية ومجموعة السبع، إلى زيادة المساعدات وفرض ضرائب على الثروات التي تبلغ مليارات الدولارات والأرباح الزائدة من أجل زيادة التمويل التنموي.

وحثت قادة مجموعة السبع على تعليق مدفوعات الديون الثنائية من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مع إلغاء الديون غير المستدامة، والتي تجبر الحكومات على إجراء "تخفيضات مدمرة" في الخدمات العامة الأساسية.

وقالت أوكسفام، إن تخفيضات مجموعة السبع بين عامي 2024 و2025 كانت الأكبر في تاريخ المجموعة.

وأضافت: "هذا يعادل الثروة التي جمعها المليارديرات في مجموعة السبع في تسعة أيام فقط خلال نفس الفترة"، مشيرة إلى أن التكلفة البشرية "كارثية".

وتابعت: "منذ أن ترأست فرنسا قمة مجموعة السبع لآخر مرة، وقع 44 شخصا في حالة طوارئ إنسانية في كل دقيقة"، وكانت فرنسا قد ترأست واستضافت قمة مجموعة السبع لآخر مرة في عام 2019 في مدينة بياريتز الساحلية.

وتضم مجموعة السبع ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وكندا والولايات المتحدة، وتستمر القمة الحالية من الاثنين وحتى الأربعاء.