ترحيب عالمي بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

رحب عدد من قادة العالم بالاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة المقبل في جنيف.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن الاتفاق سيُوقّع رسميًا في جنيف بسويسرا بعد انتهاء قمة مجموعة السبع في فرنسا، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عن أمله في أن تتعامل جميع الأطراف بروح إيجابية وبنّاءة تسهم في تعزيز التقدم المحرز والبناء عليه.

من جهته، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاتفاق بأنه "خطوة مهمة".

بدوره، عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن تقديره للدول التي أدت دور الوساطة، معتبرا الاتفاق "خطوة حاسمة نحو تسوية سلمية للنزاع".

من جهته، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تنفيذ سريع وكامل للاتفاق، مؤكدا دعم بلاده لجهود السلطات اللبنانية في استعادة سيادة الدولة.

كما رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالاتفاق، لكنه شدد على ضرورة تجنب التصريحات أو الاستفزازات أو الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد التوترات قبل التوقيع الرسمي.

من جهته، دعا رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ووزيرة الخارجية بيني وونج جميع الأطراف إلى استثمار هذه الفرصة لتحقيق سلام دائم عبر الحوار والدبلوماسية، مع التأكيد على أهمية معالجة المخاوف المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

بدورها، أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن أملها في أن يضمن الاتفاق حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وأن يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت ممكن.