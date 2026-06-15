تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم 3 جنيهات لتتراوح بين 7 إلى 15 جنيهًا.

وثبتت أسعار البطاطس لتتراوح بين 8 إلى 13 جنيها.

بينما ارتفعت أسعار البصل الأبيض جنيهاً لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وانخفضت أسعار الكوسة جنيهاً لتتراوح بين 14 إلى 20 جنيهًا.

أما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

والفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 20 إلى 35 جنيهًا.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 6 إلى 9 جنيهًات.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 14 إلى 20 جنيهًا.

واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 7 إلى 15 جنيهًا.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 5 إلى 7 جنيها.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 13 إلى 17 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:



البرتقال صيفى من 8 إلى 14 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 25 إلى 55 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدى من 15 إلى 25 جنيهًا.