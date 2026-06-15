عبد الغفار: وضع تشريع يحمي الصحة العامة ويحد من انتشار الأمراض غير السارية

- وزير الصحة يبحث مع وزيري الاستثمار والصناعة آليات خفض الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسكر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، بحضور قيادات الجهات المعنية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أهمية وضع تشريع يحمي الصحة العامة ويحد من انتشار الأمراض غير السارية، خاصة تلك المرتبطة بالاستهلاك المفرط للمشروبات مرتفعة السكر، والتي تسهم بشكل مباشر في ارتفاع معدلات السمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأشار إلى نجاح العديد من الدول في تحقيق نتائج إيجابية بعد تطبيق سياسات مماثلة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع شدد على أهمية تعزيز الأنماط الغذائية الصحية وتغيير العادات الاستهلاكية غير الصحية، بهدف تحسين جودة الحياة وزيادة طول العمر الصحي، وتخفيف العبء الاقتصادي على المنظومة الصحية، كما تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات المعنية للوصول إلى حلول متوازنة تحافظ على صحة المواطنين وتدعم استقرار الصناعة الوطنية والأسواق.

استعرض الاجتماع بيانات عبء الأمراض غير السارية في مصر، التي تمثل نحو 86% من إجمالي الوفيات، إلى جانب مؤشرات الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم والوزن الزائد بين الفئات العمرية المختلفة، مع مناقشة دليل منظمة الصحة العالمية لخفض عوامل الخطر القابلة للتعديل.

واتفق المشاركون على إطار متكامل للتشريع المقترح يشمل التوعية المجتمعية والكشف المبكر وتعزيز السلوكيات الصحية، مع منح الشركات فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاعها وخفض نسب السكر تدريجيًا.

وأكد الجميع أن الهدف الأساسي هو حماية صحة المواطنين من خلال سياسات وقائية مستدامة تدعم أهداف التنمية الصحية في الدولة.