مصادر إسرائيلية: نتنياهو أبلغ ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان

أفادت مصادر إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تنسحب من لبنان، وأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند المتعلق بلبنان في الاتفاق الأمريكي مع إيران.

وبحسب المصادر، أوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في مواقعه الحالية داخل لبنان، وسيواصل عملياته لإحباط ما وصفه بتهديدات حزب الله اللبناني، بما في ذلك تدمير البنية التحتية العسكرية والرد على أي هجوم يستهدف إسرائيل، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأضافت المصادر أن هناك تفاهما بين وزراء الحكومة الإسرائيلية على التمسك بما اسموه بالمصالح الإسرائيلية في لبنان، وأن نتنياهو حظي بدعم كامل خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشئون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشال أن "الاتفاق مع إيران ‌اكتمل الآن".

وجاء منشوره بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي تؤدي بلاده دور الوسيط، التوصل إلى اتفاق أيضا.

ومن المقرر توقيع مذكرة التفاهم رسميا يوم الجمعة في سويسرا. ولم تُعرف حتى الآن بنود هذا الاتفاق بالتفصيل، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وقال شريف في منشور على منصة "إكس" إن الاتفاق ينص على "الإنهاء الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان".