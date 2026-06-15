اعتقال رجل أعمال أمريكي سابق في ميانمار بعد مزاعم عن سوء سلوك مالي

قالت الشرطة في ميانمار اليوم الاثنين، إنها اعتقلت الرئيس السابق لغرفة التجارة الأمريكية لدى عودته إلى يانجون، وذلك بعدما قالت الغرفة إنها تحقق في معاملات مالية مشبوهة لأعضاء سابقين في مجلس الإدارة.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في ميانمار، البريجادير جنرال بالشرطة سوي لين اونج إنه تم اعتقال آدم كاستيلو، مؤسس ومالك شركة إدارة المخاطر الأمنية "ايه جي اس" ميانمار، يوم الخميس في مطار يانجون الدولي.

وأضاف: "لقد تم اعتقاله بسبب وجود جريمة ودعوى قضائية"، مؤكدا التقارير دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقالت شركة كاستيلو لوكالة أسوشيتد برس إن القضية "ما زالت مستمرة" ورفضت التعليق. ولم يرد كاستيلو على رسالة بريد إلكتروني مرسلة عبر موقعه الشخصي على الإنترنت.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها على علم بالتقارير التي تفيد باحتجاز أمريكي في ميانمار لكنها لا تستطيع التعليق بشكل أكبر "لاعتبارات الخصوصية".

ولم تصدر حكومة ميانمار المدعومة من الجيش أي بيان رسمي، ولم يرد مكتب حكومة يانجون الإقليمية وإدارة شرطة يانجون الإقليمية على طلبات الحصول على مزيد من التفاصيل. ونادرا ما تتحدث السلطات في ميانمار، في خضم الحرب الأهلية، إلى وسائل الإعلام الدولية.

لكن عدة وسائل إعلامية قريبة من الجيش، أفادت بأنه تم اعتقال كاستيلو بعد أن قدمت غرفة التجارة الأمريكية شكوى ضده. وكان رئيسا للغرفة بين عامي 2023 و2025.