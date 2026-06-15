جدد أحمد حسام “ميدو”، نجم الزمالك السابق، دعمه لاستمرار معتمد جمال في منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مؤكدًا أن المدرب أثبت كفاءته خلال الفترة الماضية ويستحق الحصول على فرصة كاملة لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال ميدو، خلال تصريحاته عبر برنامج “هنا المونديال”، إن معتمد جمال نجح في التعامل مع العديد من التحديات والظروف الصعبة التي مر بها الزمالك، وهو ما يجعله الخيار الأفضل لقيادة الفريق، مشددًا على رفضه لفكرة رحيله أو الاتجاه للتعاقد مع مدير فني أجنبي في الوقت الحالي.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن الاستقرار الفني يعد من أهم عوامل نجاح أي فريق، مشيرًا إلى أن معتمد جمال قدم ما يؤكد قدرته على تحمل المسؤولية وتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق الأبيض.

وفي ملف آخر، كشف ميدو أن إدارة الزمالك تواصل جهودها لحل عدد من الأزمات المالية والقانونية المتراكمة، من خلال التفاوض مع لاعبين ومدربين سابقين للوصول إلى تسويات تسهم في تقليل الضغوط المالية على النادي.

وأضاف أن موقف الزمالك فيما يتعلق برفع القيد التأديبي لا يزال معقدًا، مؤكدًا أن فرص إنهاء هذا الملف خلال الفترة الحالية لا تتجاوز 5%، في ظل استمرار بعض القضايا والالتزامات المالية التي تحتاج إلى تسوية.

واختتم ميدو تصريحاته بالتأكيد على أهمية العمل بهدوء خلال المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الفني أو الإداري، من أجل إعادة الاستقرار للنادي وتجهيزه للعودة بقوة إلى المنافسة على مختلف البطولات.