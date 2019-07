«The Lion King» يحقق 55 مليون دولار في افتتاحية عرضه بالصين

أعلنت شركة والت ديزني عن الإيرادات الأولية التقريبية التي حققها فيلم "الأسد الملك-The Lion King" في افتتاحية عرضه بالصين.

بلغت إيرادات الفيلم حوالي 54.7 مليون دولار، وهو ما وافق التوقعات التي وضعتها الشركة للفيلم حيث اعتبرت تحقيقه ما بين 50 و60 مليون دولار أمرا إيجابيا.

تفوق The Lion King على أفلام ديزني التي سبق طرحها في الفترة الماضية، حيث حقق فيلم "كتاب الغابة- The Jungle Book" حوالي 46.5 مليون دولار، فيما حقق "الجميلة والوحش - Beauty and the Beast' حوالي 45.2 مليون دولار، وفيلم "علاء الدين-Aladdin" حوالي 18.8 مليون دولار.

الفيلم إعادة إحياء لأسطورة أرض العزة وملحمة الأسد سيمبا الذي فقد والده الملك موفاسا بعد مؤامرة من أخيه الشرير سكار، ويساعده أصدقائه تيمون وبومبا على استعادة مملكة أبيه ومقاتلة الضباع حتى تعود باقي أفراد عائلته إلى غابتهم المحببة.

حقق "الأسد الملك" نجاحا كبيرا عند طرحه عام 1994، وحققت إيرادات قاربت على المليار دولار أنذاك بعدما بلغت ميزانتيه 45 مليون دولار، وقدمت منه نسخه مدبلجة باللغة العربية علقت في أذهان الأطفال. ولكن النسخة المقرر طرحها في باقي دور العرض العالمية، يوم 19 يوليو المقبل، تحمل مفاجأة لمحبي قصة أرض العزة حيث سيتحول من تقنية الرسوم المتحركة إلى تقنية "لايف أكشن" حيث ستعتقد أنك تشاهد فيلما وثائقيا عن عالم الحيوانات حتى تبدأ الحيوانات في التكلم ولن تصدق أنها غير حقيقية، هذه النسخة بطولة دونالد جلوفر، بيونسيه، سيث روجن، جون أوليفر ومن إخراج الأمريكي جون فافرو.