متظاهرو إثيوبيا يخربون فندق العداء العالمي هايلي جيبري

دمر المحتجون الإثيوبيون فندق العداء العالمي "هايلي جيبري"، صاحب السباقات الماراثونية المعروفة حول العالم.

ويعد الفندق، منتجعا يسمى هايلي، وهو مرفق سياحي فاخر يملكه عداء الماراثون العالمي الشهير هايلي جيبري سيلاسي، من بين الفنادق والبنية التحتية التي دمرت في شاشمان، بإثيوبيا في أعقاب مقتل الموسيقار أورومو هاشالو هونديسا قبل أسبوعين تقريبًا.

ذهب المتظاهرون في حالة من الهياج في شاشمان، المدينة الواقعة في منطقة أوروميا العرقية، حيث استهدفوا ودمروا عددًا من الفنادق والمتاجر والشركات، بحسب موقع "دايلي نايشن".

ويقال إن اللاعب تكبد خسائر تصل إلى الملايين بعد الهياج الذي دمر فندقه الواسع من فئة الثلاث نجوم، والواقع على بعد حوالي 250 كيلومترا من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

يأتي ذلك بعدما قُتل ما لا يقل عن 239 شخصًا في الاحتجاجات التي هزت إثيوبيا، بما فيهم ضباط شرطة، في أعقاب مقتل مغني قبيلة الاورومو العرقية الشاب وكاتب الأغاني الشهير هاشالو هونديسا بالرصاص، ما أحدث احتجاجات عنيفة في العاصمة أديس أبابا ومنطقة أوروميا العرقية نفسها.

فيما ألقت الشرطة القبض على اثنين من المشتبه في اشتراكهما بوفاة هونديسا.

ويشجب المتظاهرون الإثيوبيون الاضطرابات العنيفة في إثيوبيا، بما يشير لمجتمع أورومو في بورتلاند الذي يلفت الانتباه لآلاف الاعتقالات والمئات الذين قتلوا خلال احتجاجات حقوق الإنسان في إثيوبيا، بحسب قناة "kgw" الأمريكية.

وتعد بورتلاند موطن لجالية إثيوبية كبيرة، سارت يوم الجمعة الماضية للتضامن مع المهاجرين الإثيوبيين الآخرين في جميع أنحاء البلاد، محاولين لفت الانتباه إلى ما يحدث في وطنهم، من حرب عرقية قتل خلالها المئات واعتقل الآلاف وحيدت حقوق الإنسان.