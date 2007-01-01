وزير التعليم في سلوفاكيا يواجه اتهامات بالسرقة الأدبية

رفض وزير التعليم في سلوفاكيا برانيسلاف جروهلينج أمس الثلاثاء اتهامات بأنه سرق أجزاء من أعمال أخرى وضمها لرسالته التي نال عنها شهادة في القانون.

وقالت صحيفة "دينيك إن" اليومية التقدمية في تقرير أمس الأول الاثنين إن الوزير قد استعان بأجزاء كبيرة من أعمال أخرى في أطروحة الدبلومة الخاصة به في عام 2009، دون الإشارة بشكل واضح إلى مصادرها.

وخلصت بوابة "اس ام إي.اس كيه" الإخبارية بعد تحليل العديد من النصوص إلى أن "حقيقة قيامه بالنسخ واضحة للوهلة الأولى".

وفي مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر أمس الثلاثاء، رفض الوزير الليبرالي هذه الادعاءات، كما رفض مطالبات بتقديم استقالته.

وقال الوزير إن أطروحته "ليست فريدة من نوعها"، وأوفت باللوائح الجامعية.

وكان جروهلينج درس في جامعة صغيرة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.

وقال رئيس الوزراء المحافظ، إيجور ماتوفيتش، إنه لا يريد أن يخسر جروهلينج كوزير.

وأوضح أن الحكومة كلفت جروهلينج الأسبوع الماضي بوضع قواعد جديدة لمكافحة أعمال السرقة الأدبية، في أعقاب العديد من الفضائح في هذا الشأن والتي تورط فيها ساسة بارزون.

وقال ماتوفيتش للصحفيين: "قد يصل إلى مثل هذه القواعد، والتي ستكلفه منصبه."