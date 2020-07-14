احتفل النجم المغربي سعد لمجرد بفوزه بالدرع الماسي، الذي حصل عليه من خلال قناته الرسمية على موقع يوتيوب، وذلك بعد أن وصل عدد المشتركين على قناته الرسمية إلى 10 ملايين مشترك، وهو العدد الذي يشترط أن يصل إليه صانع القناة على يوتيوب كي يحصل على الدرع.

ونشر لمجرد فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، ظهر فيه وهو يتسلم درع يوتيوب الماسي؛ معبراً عن سعادته الكبيرة بالحصول عليه، وشارك جمهوره لحظة احتفاله به ثم قدم الشكر لهم؛ كونهم السبب في هذا النجاح.

وفي وقت سابق، أعلن لمجرد، تأجيل طرح كليب "عدى الكلام"، أحدث أغانيه للمرة الثانية؛ حداداً على أرواح الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا في الأيام الأخيرة، ونشر فيديو عبر حسابه الرسمي على تويتر؛ أعلن فيه تأجيله لأغنيته القادمة إلى، اليوم الأربعاء، قائلاً: "حداداً على الفنانين والأصدقاء الذين غادرونا إلى دار البقاء؛ سنأجل طرح العمل الجديد إلى يوم الأربعاء 15 يوليو بإذن الله، اللهم ارحمهم جميعاً".

واختتم الفنان المغربي، الفيديو بمجموعة من الصور، التي تضم الفنانين الذين توفوا في الفترة الأخيرة مثل، النجمة رجاء الجداوي، والفنان محمود رضا والد الفنانة شيرين رضا، والمنتجة مي مسحال.

جدير بالذكر أن لمجرد قد قرر تأجيل طرح أغنيته الجديدة "عدى النهار" في المرة الأولى؛ حداداً على روح الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية في الخامس من يوليو الجاري؛ متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

كما طرح صاحب أغنية "المعلم" الشهيرة بوستر أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، عبر حسابه الرسمي على يوتيوب، حيث ظهر فيه وهو يرتدى زي لاعب سيرك، على غرار أزيائه الغريبة التي دائماً تثير حالة من الجدل بين متابعيه ومحبيه؛ لما تحمله من تصميمات غير مألوفة وجريئة.

ومن المقرر أن تطرح أغنية لمجرد الجديدة، "عدى الكلام"، باللهجة المصرية، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما، وتُعد تلك الأغنية من أول أغانيه التي يغنيها بالمصرية، حيث شارك مؤخراً مع الفنان محمد رمضان في دويتو أغنية "إنساي" باللهجتين المصرية والمغربية.