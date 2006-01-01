ضبط برلماني كويتي سابق بشأن قضية تسريبات القذافي

كشف مصدر كويتي مطلع، اليوم الأربعاء، عن أن وزارة الداخلية ضبطت النائب السابق في البرلمان الكويتي مبارك الدويلة بناء على قرار النيابة العامة بشأن قضية تسريبات القذافي.



ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإلكتروني عن المصدر قوله إنه سيتم عرض الدويلة اليوم على النيابة العامة للتحقيق معه في القضية.



وكان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي، أصدر قرارا في وقت سابق اليوم بضبط وإحضار مبارك الدويلة على خلفية تسريبات تسجيلات خيمة القذافي.



وأيدت محكمة الاستئناف في الثامن من يوليو الماضي حكم أول درجة القاضي بحبس البرلماني السابق مبارك الدويلة سنة مع الشغل والنفاذ، في قضية الإساءة للسعودية.



وكان النائب السابق مبارك الدويلة والقيادي في الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) وهي الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت قال في وقت سابق في تعليق على التسجيل المسرب له مع الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إن اللقاء تم بعلم وزارة الخارجية الكويتية التي حصلت على تفاصيل اللقاء منه.



وقال الدويلة، عبر حسابه في موقع "تويتر" الأسبوع قبل الماضي، إن الهدف من الزيارة التي كانت بعلم الخارجية الكويتية، هو التوصل لاتفاق سلام بين حزب "الأسود الحرة" وهو الجناح السياسي لقبيلة الرشايدة في السودان، التي يعد الدويلة أحد زعمائها في المنطقة، وبين الحكومة السودانية آنذاك، وهو السلام الذي تحقق في شهر أكتوبر عام 2006 بحضور الشيخ ناصر صباح الأحمد، نجل أمير الكويت.