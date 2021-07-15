وفاة أربعة أشخاص وانهيار منازل جراء فيضانات في غرب ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا صباح اليوم الخميس وفاة أربعة أشخاص بعد فيضانات عارمة.
وأوضح المتحدث باسم الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس، أن الملابسات الدقيقة للحوادث التي شهدتها مقاطعة آرنفايلر لاتزال غير واضحة ، وأنه تم العثور على الضحايا في أماكن مختلفة.
وأعلنت الشرطة بالمدينة أيضا انهيار ستة منازل بسبب الفيضانات والأمطار المستمرة ليلة الأربعاء ـ الخميس في بلدة شولد.
وأضافت الشرطة، أن هناك عددا كبيرا من المنازل غير مستقر ومهدد بالانهيار.
وبحسب بيانات الشرطة صباح اليوم، هناك أكثر من 30 شخصا مفقودون في الوقت الحالي.