 وفاة أربعة أشخاص وانهيار منازل جراء فيضانات في غرب ألمانيا - بوابة الشروق
الخميس 15 يوليه 2021 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد زيادة الإقبال على كفالة الأطفال الأيتام بعد عرض مسلسل ليه لأ؟
النتـائـج تصويت

وفاة أربعة أشخاص وانهيار منازل جراء فيضانات في غرب ألمانيا

د ب ا
نشر في: الخميس 15 يوليه 2021 - 11:34 ص | آخر تحديث: الخميس 15 يوليه 2021 - 11:34 ص

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة كوبلنتس غربي ألمانيا صباح اليوم الخميس وفاة أربعة أشخاص بعد فيضانات عارمة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة بالمدينة الواقعة في ولاية راينلاند-بفالتس، أن الملابسات الدقيقة للحوادث التي شهدتها مقاطعة آرنفايلر لاتزال غير واضحة ، وأنه تم العثور على الضحايا في أماكن مختلفة.

وأعلنت الشرطة بالمدينة أيضا انهيار ستة منازل بسبب الفيضانات والأمطار المستمرة ليلة الأربعاء ـ الخميس في بلدة شولد.

وأضافت الشرطة، أن هناك عددا كبيرا من المنازل غير مستقر ومهدد بالانهيار.

وبحسب بيانات الشرطة صباح اليوم، هناك أكثر من 30 شخصا مفقودون في الوقت الحالي.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك