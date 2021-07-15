مصدر عسكري يمني: 45 قتيلا في صفوف الحوثيين بمعارك في مأرب

أعلن مصدر يمني عسكري، اليوم الخميس، سقوط 45 قتيلا في صفوف مسلحي الحوثيين، إثر معارك مع قوات الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية في محافظة مأرب، شرقي البلاد.



وقال عبدالرزاق الشدادي، مستشار قائد المنطقة العسكرية الثالثة لوكالة الأنباء الألمانية، إن معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين بعد هجوم شنه رجال الجيش والمقاومة وقبائل مأرب على مواقع مليشيا الحوثي باتجاه جبهة جنوب مأرب انطلاقا من جبل مراد.



وأشار الشدادي إلى أن قوات الجيش والمقاومة حررت خلال تلك المعارك مديرية الرحبة بالكامل، "حيث تحركت القوات من قلب منطقة نجد المجمعة وحاولت التقدم باتجاه عدة مواقع استراتيجية من ضمنها جبل العتق، وما زالت ترتيبات تحرير شمال الجهة الجنوبية مستمرة".



وأوضح الشدادي، أن المعارك أسفرت عن سقوط 45 قتيلا لا تزال جثثهم منتشرة في تلك الجبهات، و15 جريحا وأسيرا، فضلا عن اغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة.



وذكر أن خسائر الجيش 12 قتيلا وعدة جرحى، مشيرا إلى أن المعارك مازالت مستمرة منذ مساء امس.



وأوضح الشدادي، أن معارك عنيفة دارت بين الجانبين في جبهة شمال غرب مأرب بمناطق رغوان والكسارة وصرواح والمشجح، وجرى خلالها تحرير عدة مواقع تجاه المشجح وصد هجوم في رغوان والكسارة.



ويستمر الحوثيون في تصعيد عملياتهم العسكرية في محافظة مأرب منذ مطلع فبراير الماضي، رغم الدعوات الأممية والدولية المتكررة لوقف التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات.