ضبط 1500 لتر مواد بترولية وتحرير ٤٣ محضرا تموينيا بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات تموينية على المخابز والأسواق، تمكنت خلالها من ضبط 1500 لتر مواد بترولية منها ١٠٠٠ لتر سولار و٥٠٠ لتر بنزين داخل أحد العهد الباطنية غير المرخصة تم تجميعهم للبيع في السوق السوداء، وكذلك تم تحرير ٤٣ محضرًا تموينيًّا.

وأكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

حيث قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر بالاشتراك مع مباحث التموين بحملات تموينية على المخابز والأسواق بمراكز شبراخيت - بدر - كوم حمادة و مدينة النوبارية أسفرت عن ضبط 1500 لتر مواد بترولية وتحرير ٤٣ محضرًا تموينيًّا بالبحيرة.

ففي مركز شبراخيت تم ضبط ٦ مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن ومخبزين بلدي لإنتاجهم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز بلدي مدعم غير معلن عن مواعيد العمل وكذا وزن وسعر وقطر الرغيف ومخبز بلدي لعدم إعطاء المواطنين بون صرف الخبز.



وبمركز بدر تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن. ومخبزين لإنتاجهما خبزًا غير مطابق للمواصفات ومخبز مغلق أثناء أوقات العمل رغم توافر جميع مقومات التشغيل ومخبز لعدم نظافة أدوات العجين وأحد محطات الوقود لعدم الاحتفاظ بسجل ٢١ بترول.

وبمدينة النوبارية تم تحرير ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و٤ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير ٣ محاضر عدم إعلان الأسعار لمحلات زيوت وشحوم كما تم ضبط أحد العهد الباطنية غير المرخصة قام بتجميع ١٠٠٠ لتر سولار و٥٠٠ لتر بنزين ٨٠ لبيعهم في السوق السوداء.

وبمركز كوم حمادة تم تحرير ٨ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن و٥ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين عدم إعلان سعر ووزن الرغيف ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.