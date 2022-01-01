محمد رجب يتعاقد على مسلسل جديد يحمل اسم «الونش»

يشارك الفنان محمد رجب، في مسلسل جديد يحمل اسم «الونش»، وهو مكون من 45 حلقة، حيث سينطلق تصويره بداية شهر أغسطس المقبل، حيث تواصل الشركةالمنتجة إبرام لاتعاقدات مع فريق العمل، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

ويتعاون محمد رجب في هذا العمل مع المخرج إسماعيل فاروق، حيث يعتبر هذا التعاون الثاث بعدما قدما سوياً مسلسل «الأخ الكبير» وشارك البطولة أيتن عامر، هبة مجدى، عبير صبرى، دينا فؤاد، أحمد حلاوة، محمود حجازى، هاجر أحمد، و«ضربة معلم»، وشارك في بطولته هاجر أحمد، مى سليم، رياض الخولى، رانيا فريد شوقى، محمد عز وانعام سالوسة.



الجدير بالذكر أن الفنان محمد رجب قد شارك في موسم رمضان قبل الماضي في دور ضيف شرف ضمن مسلسل «الاختيار»، في جزئيه الأول والثاني، وقدم بطولته الفنان كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، انجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، أحمد شاكر عبد اللطيف، هادى الجيار، محمد علاء، أحمد حلاوة، ومن تأليف هانى سرحان وإخراج بيتر ميمى.