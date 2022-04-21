ضبط 15 الف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وأسفرت جهود الحملات التي أشرف عليها اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 14984 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 7733 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و138 مخالفة سير بدون تراخيص، و5 مخالفات لدراجات نارية، و 5 مخالفات موقف عشوائي،و 31 مخالفة لشروط التراخيص .



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.