قالت وزارة الزراعة الأوكرانية اليوم الجمعة إن مزارعي أوكرانيا حصدوا حتى الآن حوالي 6ر3 مليون طن من الحبوب من مساحة 2ر1 مليون هكتار تمثل 10% من إجمالي الأراضي المزروعة في البلاد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى أن كمية القمح بلغت 7ر1 مليون طن من إجمالي كمية الحبوب التي تم حصادها، بمتوسط إنتاجية 9ر2 طن لكل هكتار. كما تم حصاد 8ر1 مليون طن شعير بمتوسط إنتاج قدره 1ر3 طن لكل هكتار.

وبدأ موسم حصاد البذور اللفتية لفصل الشتاء في أوكرانيا.

وأعلنت تركيا قبل يومين التوصل إلى اتفاق بين أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة يستهدف استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي أوقفتها روسيا، منذ بدء غزوها لأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الاتفاق سيوقع عندما يجتمع الطرفان مرة أخرى الأسبوع المقبل وسيشمل ضوابط مشتركة لفحص الحبوب في الموانئ وإن تركيا ستضمن سلامة ممرات تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وما زال أكثر من 20 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة في صوامع في ميناء أوديسا على البحر الأسود وتقطعت السبل بعشرات السفن بسبب الحصار الروسي والألغام البحرية الأوكرانية.

من ناحية أخرى، ارتفعت صادرات أوكرانيا من الحبوب والبقول 8% على أساس سنوي في السنة المالية 2021-22، التي انتهت في نهاية يونيو الماضي.

أعلنت وزارة الزراعة في كييف، أنه تم تصدير نحو 5ر48 مليون طن، بزيادة عن 7ر44 مليون طن في العام المالي 2020-2021.

ومع ذلك، كانت الصادرات في يونيو أقل بنسبة 44% على أساس سنوي عند 4ر1 مليون طن بسبب فقدان الصادرات عبر البحر.