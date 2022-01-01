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حسم نادي نوتنجهام فورست، العائد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعاقده مع حارس المرمى واين هينيسي من بيرنلي، وذلك بعقد لمدة عامين.

وسيخوض هينيسي منافسة مع دين هندرسون على حراسة مرمى الفريق، وذلك بعد ضم هندرسون من مانشستر يونايتد بعقد إعارة لمدة موسم واحد.

وقال الحارس الويلزي الدولي هينيسي /35 عاما/ في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا": "واجهت (نوتنجهام) فورست كثيرا في الماضي، وهو ناد رائع."

وأضاف :"إنه يحظى بقاعدة جماهيرية هائلة، كما أن الأجواء رائعة في (ملعب) سيتي جراوند. ستكون المنافسة على مستويات مختلفة الآن مع عودة الفريق للدوري الممتاز."