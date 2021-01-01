البرهان وسفير بريطانيا في السودان يؤكدان ضرورة التوافق بين القوى السياسية

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وسفير المملكة المتحدة لدى السودان جايلز ليفر، ضرورة تحقيق التوافق بين جميع القوى السياسية، وذلك عبر حوار جامع يُفضى لتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية، والاستعداد لإجراء انتخابات تُعزز التحول الديمقراطي في السودان وتُرسخ مبدأ التداول السلمي للسلطة.

وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم تهنئة من السفير البريطاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك خلال استقبال البرهان بداره بمنطقة قندتو بولاية نهر النيل سفير المملكة المتحدة لدى السودان، حيث تطرق اللقاء لمسيرة العلاقات السودانية البريطانية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك.

وذكر مجلس السيادة السوداني، في بيان صحفي، أن اللقاء تطرق إلى تأكيدات المؤسسة العسكرية بالخروج من الساحة السياسية والتركيز على مهامها في حفظ الأمن والدفاع عن الوطن، وانسحاب القوات المسلحة من العملية السياسية بغية انخراط القوى المدنية في الحوار والاتفاق على تشكيل حكومة الكفاءات.