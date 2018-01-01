هيئة الطاقة الذرية تنظم دورة تدريبية عن تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام

يفتتح الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور خالد زهرمان ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية، غدا الأحد، الدورة التدريبية المتقدمة عن الاتجاهات الحديثة في تطوير التغليف بالبلاستيك المستدام وتطبيق تكنولوجيا الإشعاع لتحسين خصائصه، والتي تنظمها الهيئة العربية للطاقة الذرية بالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية على مدار خمسة أيام.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية في بيان اليوم أن أهمية الدورة تأتي في إطار دور استخدامات الإشعاع في الصناعة، حيث تطبق المعالجة الإشعاعية من أجل تحسين خصائص مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك المستدام (الحيوي) والقابلة للتحلل البيولوجي ومقاومتها لدرجات الحرارة وعدم نفاذيتها.

وقال رئيس الهيئة إن هذه الدورة هي إحدى الدورات الجديدة التي يتم تنظيمها مع الهيئة العربية للطاقة الذرية والتي يتم تنفيذها لأول مرة مع مصر، وتتيح الفرصة للأشقاء من الباحثين والعلماء من مختلف الدول العربية للتدريب في هذا المجال الجديد على استخدام الإشعاع في تحسين خواص مواد التعبئة والتغليف من البلاستيك المستدام.

وأكد أن الهيئة تدعم التعاون الدائم مع الهيئة العربية للطاقة للذرية وترحب باستضافة جميع الأخوة الأشقاء من الدول العربية للتدريب النظري والعملي بمراكز الهيئة المختلفة.

من جهته، أشار ممثل هيئة الطاقة الذرية العربية إلى أن الدورة تأتي في إطار الخطة التدريبية للهيئة العربية للطاقة الذرية لعام 2023 ويشارك بها عدد 22 من الباحثين يمثلون سبعة دول عربية وهي مصر، سوريا، العراق، البحرين، الأردن، موريتانيا، ليبيا.