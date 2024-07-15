الاتحاد الأوروبي: نرفض وصف وكالة الأورنروا بالمنظمة الإرهابية

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أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسية الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن رفض الاتحاد وصف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأورنروا» بالمنظمة الإرهابية، مشددا على استمراره في العمل مع المانحين لدعم الوكالة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، على هامش الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة الأردني الأوروبي في بروكسل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقال بوريل: «نرفض وصف الأونروا بأنها منظمة إرهابية، وسنستمر مع المانحين لدعمه، ونؤكد على أهمية الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي على مختلف الأصعدة».

يذكر أن الكنيست الإسرائيلي صادق بالقراءة التمهيدية في شهر مايو الماضي، على مشروع قانون يقضي بإعلان وكالة الأونروا منظمة إرهابية.

ويقضي مشروع القانون الذي أيده 42 عضو كنيست، وعارضة 6، بأن ما يُعرف بقانون محاربة الإرهاب يسري على وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، وتوقف كافة الاتصالات والعلاقات بين إسرائيل ومواطنيها وبين الأونروا، وإغلاق مكاتب الوكالة في إسرائيل.

كما تسري على الوكالة الأممية بنود قانون العقوبات التي تسري على «منظمات إرهابية».