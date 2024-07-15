وزير الزراعة: قلة قليلة تخالف خطة المحاصيل الصيفية والشتوية ونتعامل معها بالحسنى

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قال علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنَّ هناك خطة موضوعة للمحاصيل الصيفية والشتوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، مساء الإثنين، أن هناك قلة قليلة تخالف هذه الخطة الموضوعة، مؤكدا أنه يتم التعامل مع هذه المخالفات.

وأشار إلى أن الوزارة لا تتخذ إجراءات عنيفة ضد هؤلاء المخالفين، لكنها تعمل على تقويم هذا الأمر، بما يعود بالنفع على جميع المواطنين.

كما أوضح فاروق، أنّ الوزارة تركز على تعزيز التنمية المستدامة وخلق اقتصاد تنافسي وعودة الإرشاد الزراعي بقوة للفلاح.

وأشار وزير الزراعة، إلى التركيز على استنباط بذور وأنواع من التقاوي تكون قادرة على الزيادة الرأسية للمحاصيل.