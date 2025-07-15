موسكيرا يصل لندن تمهيدا لحسم صفقة انتقاله إلى أرسنال

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وصل كريستيان موسكيرا مدافع نادي فالنسيا الإسباني إلى العاصمة البريطانية لندن تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف أرسنال الإنجليزي.

ويعزز انتقال الإسباني موسكيرا /21 عاما/ إلى أرسنال خط دفاع الفريق بجوار الثنائي ويليام ساليبا وجابرييل، في إطار مساعي ميكيل أرتيتا مدرب الفريق لتعزيز الصفوف استعدادا للموسم الجديد.

ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن نادي أرسنال يأمل في إتمام صفقة موسكيرا الذي لعب 41 مباراة مع فالنسيا في الموسم الماضي قبل انطلاق جولة الفريق اللندني الآسيوية في سنغافورة وهونج كونج، مساء السبت القادم.

وأضافت أيضا أن أرسنال اقترب من ضم نونو مادويكي مهاجم تشيلسي، ليصبح بذلك مادويكي وموسكيرا رابع وخامس صفقات النادي اللندني هذا الصيف.

وأشارت إلى أن أرسنال كان قد تعاقد بالفعل مع لاعب خط الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد، واللاعب الدولي الإسباني مارتن زوبيمندي، وحارس المرمى كيبا أريزابالاجا.

ويتطلع مسؤولو أرسنال أيضا لضم السويدي فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة البرتغالي، ولكن لا تبدو هذه الصفقة وشيكة.

ولم يهدر أندريا بيرتا المدير الرياضي الجديد لأرسنال وقتا بل نشط لتعزيز صفوف الفريق في سوق الانتقالات، في إطار مساعي أرتيتا للفوز مع أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي، وإعادته لجدران النادي بعد أكثر من 20 عاما.

وبخلاف الصفقات الجديدة، جدد نادي أرسنال تعاقد الثنائي جابرييل ومايلز لويس سكيلي خلال الصيف الجاري، ويستعد أيضا لتوقيع عقد طويل الأجل مع لاعبه الشاب إيثان نوانيري.