إسرائيل تجدد إنذارها بإخلاء 16 منطقة في غزة والشمال

جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنذاره لأحياء في محافظتي غزة والشمال بالإخلاء الفوري، وسط مواصلته حرب الإبادة الجماعية منذ أكثر من 21 شهرا ومخططات التهجير القسري.

وأنذر متحدث الجيش أفيخاي أدرعي في بيان، الفلسطينيين بإخلاء مناطق في مدينة غزة ومحافظة الشمال كان قد أمرها بالإخلاء لمرات متكررة خلال يونيو الماضي.

وتضم مناطق مدينة غزة التي ذكرها الجيش في البيان "أحياء الزيتون الشرقي والبلدة القديمة والتركمان والجديدة والدرج والصبرة والتفاح".

فيما تضم مناطق محافظة الشمال، وفق ما جاء في البيان: "جباليا البلد، وجباليا النزلة، ومعسكر جباليا، وأحياء الروضة والنهضة والزهور والنور والسلام وتل الزعتر".

وأمر متحدث الجيش، الفلسطينيين، بالتوجه من تلك المناطق إلى منطقة "المواصي"، الممتدة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط من جنوب دير البلح (وسط) وحتى ما قبل شمال خان يونس (جنوب).

ويصنف جيش الاحتلال الإسرائيلي منطقة "المواصي" زاعما بأنها "إنسانية آمنة"، لكنه يرتكب فيها مجازر بقصف خيام النازحين الهشة ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من النازحين إليها.

وأشار الجيش في بيانه إلى أنه يعمل في تلك المناطق "بقوة متزايدة لتدمير العدو والمنظمات المعادية، فيما يمتد القتال غربا نحو وسط المدينة".

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار بقرار أحادي من الحكومة الإسرائيلية في 18 مارس الماضي، أصدر الجيش الإسرائيلي عشرات الإنذارات المشابهة في عموم قطاع غزة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير نشره الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي أصدر منذ 18 مارس نحو 54 أمرا بالنزوح، فيما أخضع نحو 297 كيلومترا مربعا أو ما نسبته 81 بالمئة من قطاع غزة لأوامر النزوح.

وأضاف: "مع انعدام وجود الأماكن الآمنة، لجأ الكثير من السكان إلى مواقع مكتظة لالتماس المأوى فيها وإلى مراكز الإيواء المؤقتة والبنايات المتضررة والشوارع والمناطق المفتوحة، وبات الناس محصورين في أماكن تتضاءل باستمرار".

وتابع: "حتى 9 يوليو، كانت 86 بالمئة من أراضي قطاع غزة تقع داخل مناطق عسكرية إسرائيلية أو تخضع لأوامر النزوح، التي تتداخل مع بعضها بعضا إلى حد كبير منذ 18 مارس".

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.