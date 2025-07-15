ألمانيا تسعى لشراء نظام صواريخ تايفون الأمريكي

تسعى ألمانيا للحصول على نظام الصواريخ بعيدة المدى "تايفون" من الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الردع لديها، بحسب ما صرح به وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس خلال زيارة إلى واشنطن.

ويستطيع نظام "تايفون" إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ الموجهة التي تصل مداها إلى ألفي كيلومتر.

وقال بيستوريوس للصحفيين في واشنطن يوم الإثنين: "ببساطة، هذه منصات إطلاق برية يمكنها إطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ الموجهة لمسافات متفاوتة".

وتعد هذه الزيارة أول رحلة لبيستوريوس إلى الولايات المتحدة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه في يناير.

ورغم أن الصفقة لم تُبرم بعد، فقد عبرت ألمانيا رسميا عن اهتمامها بالحصول على النظام. وتقوم الولايات المتحدة حاليا بمراجعة الطلب، وقال بيستوريوس إن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث قد أبدى رد فعل إيجابيا خلال لقائهما.

وأشار الوزير الألماني إلى أن العامل الأساسي في الاهتمام بالنظام هو أن مدى هذه الصواريخ أكبر بكثير من الأنظمة المتوفرة حاليا في أوروبا.

وأضاف أن الصواريخ يمكنها من حيث المبدأ أن تصل إلى أهداف داخل روسيا، لكنه شدد على أن استخدام هذا النظام سيكون لأغراض الردع فقط، ولتعزيز قدرات الدفاع الألمانية والأوروبية.