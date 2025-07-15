مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 12 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الإقليمي نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث مروري بالطريق الإقليمي ووجود متوفى ومصابين.
انتقلت الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة؛ ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين من مستقلي السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.