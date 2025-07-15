أعلن نادي برينتفورد الإنجليزي تعاقده مع لاعب خط وسط ليفربول السابق، جوردان هيدرسون، في صفقة انتقال حر قادماً من آياكس أمستردام الهولندي.

وانتهى عقد هيندرسون مع آياكس ليرحل عن النادي، ويعود إلى البريمييرليج من بوابة برينتفورد بعدما كان قد تألق في صفوف ليفربول أغلب مسيرته الاحترافية، كما خاض تجربة قصيرة في الدوري السعودي رفقة الاتفاق حيث لم يكمل موسمه الأول.

وعلق هيندرسون على عودته للدوري الإنجليزي قائلا: "عندما تحدثت إلى كيث (أندروز) – المدير الفني – كان أمينا وصادقا للغاية، وأنا متحمس لبدء هذه التجربة".

من جانبه علق كيث أندروز المدير الفني على صفقة هيندرسون في تصريحات للموقع الرسمي للنادي قائلا: "هو واحد من أهم قادة الفرق في البريميرليج خلال السنوات الحديثة، لقد نجح في المساهمة بتحقيق دوري الأبطال والعديد من الألقاب خلال سنوات رائعة مع فريقه السابق".