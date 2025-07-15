الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في عدد السياح الأجانب مع بداية العطلة الصيفية

تشهد الصين ارتفاعا ملحوظا في عدد السياح الأجانب مع انطلاق موسم العطلة الصيفية، إذ يجذب المزيج الفريد من الثقافة القديمة والحيوية الحديثة للبلاد مزيدا من المسافرين الدوليين، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيانات الرسمية، فقد تعاملت موانئ الدخول في العاصمة بكين مع أكثر من 640 ألف مسافر وافد ومغادر، خلال الفترة من الأول وحتى العاشر من يوليو الجاري، من بينهم 171 ألف سائح أجنبي، بما يمثل زيادة بنسبة 22.1% على أساس سنوي.

كما استقبل مطارا بودونج وهونجتشياو الدوليان في شانجهاي إجمالي 2.56 مليون مسافر أجنبي خلال النصف الأول هذا العام، ما يمثل زيادة بنسبة 44.7% على أساس سنوي.

ولتلبية الطلب المتزايد، اتخذت سلطات الهجرة في نقاط التفتيش الحدودية الرئيسية مجموعة من التدابير لتقليص فترات الانتظار وتحسين تجربة السفر.

ويعزى هذا الانتعاش إلى تخفيف الصين بشكل مستمر لسياسات دخول الزوار الأجانب، حيث أصبحت سياسة العبور دون تأشيرة لمدة 240 ساعة سارية على مواطني 55 دولة، بينما تتيح البلاد دخولا دون تأشيرة لمواطني 47 دولة أخرى بموجب ترتيبات من جانب واحد.