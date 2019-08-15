تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات أمريكا

انخفضت أسعار البترول العالمية خلال تعاملات الأمس، بفعل بيانات اقتصادية صينية جاءت مخيبة للتوقعات وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، مما محا بعض المكاسب القوية التى حققها الخام فى الجلسة السابقة بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها سترجئ فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية.



وتراجعت أسعار خام برنت 46 سنتا أو 0.8 بالمائة إلى 60.84 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 4.7 بالمائة خلال تعاملات أمس الأول مسجلا أكبر مكسب بالنسبة المئوية منذ ديسمبر.



وهبط النفط الأمريكى 62 سنتا أو 1.1 بالمائة إلى 56.48 دولار للبرميل، بعد أن زاد أربعة بالمائة فى الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع فيما يزيد عن شهر.



وأعلنت الصين عن مجموعة من البيانات الضعيفة غير المتوقعة لشهر يوليو، بما فى ذلك انخفاض مفاجئ فى نمو الناتج الصناعى لأدنى مستوى فى أكثر من 17 عاما، مما يبرز اتساع نقاط الضعف الاقتصادية مع تصاعد حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال محللون إن عمليات بيع لجنى الأرباح بعد المكاسب القوية التى حققها النفط يوم الثلاثاء ضغطت أيضا على أسعار الخام يوم الأربعاء.



وارتفعت أسعار النفط الخام القياسية خلال تعامل أمس الأول، بعد أن تراجع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن موعد نهائى حدده فى أول سبتمبر لفرض رسوم جمركية بنسبة عشرة بالمائة على بعض المنتجات مما يؤثر على نحو نصف قائمة سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار تستهدفها الرسوم.



وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكى أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت على نحو يخالف التوقعات الأسبوع الماضى.



وقال معهد البترول إن مخزونات الخام زادت 3.7 مليون برميل إلى 443 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.8 مليون برميل.