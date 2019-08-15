 لافروف: روسيا مستعدة لاجتماعات صيغة «نورماندي» بشأن أزمة أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف: روسيا مستعدة لاجتماعات صيغة «نورماندي» بشأن أزمة أوكرانيا

أ ش أ
نشر فى : الخميس 15 أغسطس 2019 - 1:23 م | آخر تحديث : الخميس 15 أغسطس 2019 - 1:23 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن بلاده مستعدة للقاءات صيغة (نورماندي) لتسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو ستطالب في المحافل الدولية بتنفيذ اتفاقيات (مينسك) لتسوية الأزمة.

وقال لافروف -خلال منتدى الشباب التعليمي لعموم روسيا (فضاء الأفكار) اليوم الخميس-: "سوف نطالب بشدة في المحافل الدولية بتنفيذ اتفاقيات (مينسك) وسنكون مستعدين للقاءات صيغة (نورماندي) ولكن يتعين أولا تنفيذ ما اتفق عليه قادة نورماندي منذ ما يقرب من 3 أعوام".

وأضاف:" أن الحديث يدور في المقام الأول عن فصل القوات وسحب المعدات في ثلاث مناطق من خط التماس وتنفيذ قانون حول الوضع الخاص لمنطقة دونباس في جنوب شرق أوكرانيا".

يُذكر أن (رباعية نورماندي) الخاصة بتسوية الوضع في أوكرانيا تشكلت في صيف عام 2014 في إقليم نورماندي بشمال غرب فرنسا، وتبحث بمشاركة كل من روسيا وفرنسا وألمانيا وأوكرانيا تسوية الأزمة الأوكرانية.

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