كشف ملابسات العثور على جثتين داخل «توكتوك» بالقليوبية



التحقيقات: المجني عليهما كان يتشاجرا مع ثالث ..فتدخل عاطل للفصل بينهما فتعدوا عليه فأحضر الأخير بندقية آلية واطلق النار عليهما

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، من كشف ملابسات العثور على جثتي شخصين داخل "توكتوك" بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

البداية بورود بلاغ لمركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بالعثور على "توكتوك" وبداخلها جثتي طالب يبلغ من العمر 18عاما وبه إصابة بعيار ناري على مستوى الصدر، وسائق "توكتوك" يبلغ من العمر 19 عاما وبه إصابة بجرح غائر على مستوى الرقبة، مُقيمان بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، داخل "توكتوك" بدائرة المركز والعثور بداخله على آثار دماء ونصل معدني "كتر".

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل يبلغ من العمر 18عاما، مقيم بعزبة أبوعليان بدائرة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه بتاريخ الواقعة وحال تواجده بمسكنه تنامى لسمعه صوت شجار حاد بين المجني عليهما وأحد الأشخاص، وحال قيامه باستطلاع الأمر ومحاولة الفصل بينهم تعدى المجني عليهما عليه بالضرب، وحاولا إصابته بالكتر "المعثور عليه" مما أثار حفيظته، فقام بإحضار سلاح ناري "بندقية آلية" من مسكنه، وأطلق أعيرة نارية تجاههم فأحدث إصابتهما التي أودت بحياتهما، وفر الشخص الذي كان يتشاجر معهما هاربا، وأرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات".

وتم ضبط الهارب، وبمواجهته أيد ماجاء بأقوال المتهم وعلل سبب التشاجر بينه والمجني عليهما لخلاف مالي بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.