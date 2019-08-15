رئيس الوزراء العراقي يوجه بالتحقيق في انفجار مخزن أسلحة معسكر الصقر جنوب بغداد

وجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بإجراء تحقيق شامل في حادثة معسكر الصقر وتعويض المتضررين.

وأكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية اليوم الخميس، عقب اجتماع عبد المهدي مع مجلس الأمن الوطني - أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة يعد تواجدًا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام.

وأشار إلى ضرورة استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات إلى خارج المدن على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري؛ لتحديد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن، وذلك وفقًا للسياقات الأصولية للقوات المسلحة.

كما وجه عبد المهدي بإلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية (الاستطلاع - الاستطلاع المسلح - الطائرات المقاتلة - الطائرات المروحية - الطائرات المسيرة بكل أنواعها) لجميع الجهات العراقية وغير العراقية.

وأكدت القيادة أن عبد المهدي قرر حصر الموافقات من القائد العام للقوات المسلحة حصرًا أو من يخوله أصوليا، مشيرة إلى أنه طالب جميع الجهات الالتزام التام بهذا التوجيه.. موضحة أن أية حركة طيران خلاف ذلك يعتبر طيران معادي يتم التعامل معه من دفاعاتنا الجوية بشكل فوري.