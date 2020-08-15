تقرير فني يكشف مفاجأة حول غرق معدية البحيرة

كشف تقرير فني بالنيابة العامة في كوم حمادة بالبحيرة، تفاصيل واقعة غرق معدية على متنها سيارتين بالرياح البحيري، موضحًا أن سبب الغرق الرئيسي ليس الحمولة الزائدة، حيث أن حمولة المعدية 58 طنًا ولا مشكلة في حمولتها.

وقال التقرير إن أسلوب السائق غير المنضبط في التأكد من إنزال السيارة الجامبو بشكل صحيح، أدى إلى عدم اتزان السيارة على المعدية، لأنها كانت تحمل كميات كبيرة من السماد العضوي، وانقلاب السيارة أدى إلى انقلاب المعدية.

وأضاف أن الحادث تم بالقرب من المرسى، وكفاءة المعدية جيدة وفق الترخيص الجديد الصادر لها، ويتم التفتيش على المعديات بصفة دورية، ولم يحدث خطأ فني في المعدية.

ومن ناحية أخرى، أكد التقرير المبدئي لمديرية النقل، استيفاء المعدية شروط الترخيص لنقل الركاب والسيارات، ووجود عيب في الرصيف الصاعد إلى المعدية يجعله غير مناسب لمرور السيارات عليه بشكل آمن، وأن المعدية غير مؤهلة لنقل سيارات النقل الثقيل، ولكنه ليس السبب الرئيسي في الغرق.

وطالعت النيابة العامة تراخيص المعدية، فتبينت الترخيص لمالكها بالعمل على المراكب الداخلية لثلاث سنوات، تبدأ من شهر يوليو عام ٢٠٢٠، وإصدار شهادة من إدارة الملاحة الداخلية بالمحافظة بصلاحية المعدية للعمل ونقل الركاب والسيارات عليها لعامين تبدأ من ذات الشهر.

وبناء عليه، قررت نيابة كوم حمادة الجزئية، برئاسة المستشار أحمد رضوان، حبس «حازم. ز» مالك معدية قرية دمشلي الغارقة، و2 من العاملين عليها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتشكيل لجنة ثلاثية لفحص مدى صحة ترخيص المعدية ووجود وسائل الأمن والمتانة بها وبيان وجود مخالفات والمسئول عنها إن وجدت، وهل يوجد تعمد أو إهمال في الحادث وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث.