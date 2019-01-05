بدء فعاليات دورة إعداد المعلم الجامعي بكلية التربية بقنا

أعلن نائب رئيس جامعة جنوب الوادي للدراسات العليا والبحوث الدكتور أحمد عكاوي، عن إقامة دورة إعداد المعلم الجامعي لتدريب المدرسين المساعدين والمعيدين بالجامعة والتي تهدف إلى إكساب المتدربين العديد من المهارات التربوية والتعليمية والتأهيل للتدريس وتعزيز القدرة لدى عضو هيئة التدريس في تقديم المعلومة للطالب بشكل مفيد وفعال.

وأضاف نائب رئيس الجامعة - في بيان اليوم السبت - أن كلية التربية بقنا تعد بيت خبرة في طرق التدريس وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية واستثمار الطاقة البشرية بصورة فعالة.

وأشار عميد كلية التربية بقنا الدكتور محسوب عبد القادر إلى أن هذه الدورة هي الدورة رقم 38 في دورات إعداد المعلم الجامعي والتي سوف تستمر خلال الفترة من 15 – 20 أغسطس الجاري وتقام بكلية التربية بمشاركة 38 من المدرسين المساعدين والمعيدين من مختلف كليات الجامعة ويقوم بالتدريس فيها نخبة من أعضاء هيئة التدريس من مختلف كليات الجامعة ويتضمن التدريب العديد من المحاضرات.