تحرير 43 محضر إشغال طريق فى حملة ليلية بالأقصر

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، منذ قليل، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق والقضاء على التعديات، وذلك بمشاركة كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن.
كما شارك فى الحملة كل من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد أبو عايد مأمور قسم الأقصر، والرائد بهاء أبو عايد وكيل شرطة مرافق الأقصر، ورجال شرطة المرافق والمباحث الجنائية والمرور ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية والمعنيين من الوحدة المحلية لمدينة الأقصر.
وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متحول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم ااتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على ااستمرار حملات رفع الاشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع وضبط المخالفين بشوارع كافة المراكز والمدن.
يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعمل حملة إزالات ورفع إشغالات الباعة الجائلين للحفاظ على المنظر الجمالى لمدينة الأقصر السياحية ، والتأكيد على عدم التهاون مع كل من يخالف القانون لضمان عدم المساس بحق الدولة.