تحرير 43 محضر إشغال طريق فى حملة ليلية بالأقصر

شنت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الأقصر، منذ قليل، حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطرق والقضاء على التعديات، وذلك بمشاركة كل من اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، واللواء أشرف منير حكمدار الأقصر، واللواء نادر وصفى مساعد مدير الأمن.



كما شارك فى الحملة كل من العميد عمرو حسن رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والعميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، والعميد محمد أبو عايد مأمور قسم الأقصر، والرائد بهاء أبو عايد وكيل شرطة مرافق الأقصر، ورجال شرطة المرافق والمباحث الجنائية والمرور ورؤساء الأحياء والمتابعة الميدانية والمعنيين من الوحدة المحلية لمدينة الأقصر.

وأسفرت الحملة عن رفع الاشغالات وتحرير 43 محضر إشغال طريق و15 محضر بائع متحول، و4 محاضر نظافة، و2 محضر لمخالفة قرار غلق، و25 محضر مضبوطات، و66 محضر إزالات إدارية، وتم ااتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.



ومن جانبه، أكد اللواء الدكتور عماد ابو العزايم السكرتير المساعد بمحافظة الأقصر، على ااستمرار حملات رفع الاشغالات بالمدينة والمراكز والمدن التابعة للمحافظة لتحقيق الانضباط بكافة الشوارع وضبط المخالفين بشوارع كافة المراكز والمدن.



يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بعمل حملة إزالات ورفع إشغالات الباعة الجائلين للحفاظ على المنظر الجمالى لمدينة الأقصر السياحية ، والتأكيد على عدم التهاون مع كل من يخالف القانون لضمان عدم المساس بحق الدولة.