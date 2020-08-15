التعليم: بدء امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة السبت المقبل



ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 ستبدأ يوم السبت الموافق 22 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة -فى بيان لها اليوم السبت- أن الطلاب سيؤدون امتحان اللغة العربية يوم السبت 22 أغسطس ، إمتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الأحد 23 أغسطس، وهو أيضا موعد استلام كراسات الامتحان للمواد التي لا تضاف للمجموع للطلاب الذين لم يجتازوا تلك المواد، بالإضافة إلى كراسة مادة اللغة العربية لطلاب المدارس الدولية فقط.

كما أن الطلاب سيؤدون يوم الاثنين 24 أغسطس الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" شعبة الرياضيات، مادتي الفيزياء والتاريخ يومي الأربعاء 26 أغسطس، واللغة الأجنبية الأولى يوم الخميس 27 أغسطس، مادتي الكيمياء والجغرافيا يوم 29 أغسطس، مادة الديناميكا يوم 30 أغسطس، ومواد الجيولوجيا والعلوم البيئية وعلم النفس والاجتماع والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" يوم 31 أغسطس، وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 3 سبتمبر بامتحانات الأحياء، الفلسفة والمنطق، الاستاتيكا.

كانت الوزارة قد أعلنت قواعد وحالات تأجيل طلاب الثانوية العامة الامتحانات للدور الثانى، نظرا للإجراءات الاحترازية التى تتبعها الدولة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي أنه يحق للطالب تأجيل الامتحان للعام القادم 2020-2021، ولا يحسب هذا العام 2019-2020 من ضمن عدد سنوات التقدم المسموح بها قانونا وبنفس حالته هذا العام "منتظم أو منازل" شريطة أن يكون له الحق فى دخول امتحان هذا العام.

وأشار إلى أن الطالب يقوم أو ولى أمره بالتقدم بطلب لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها ويرفق به صورة ضوئية من رقم الجلوس وعليه تقوم المديرية بتجميع تلك الطلبات وارسالها إلى الإدارة العامة للتعليم الثانوى بالوزارة للحصول على موافقة رئيس قطاع التعليم العام أو من ينوب عنه وإرسال تلك الكشوف للجان النظام والمراقبة.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة ظهور أى أعراض مرضية على الطالب أثناء دخول اللجنة أو أثناء عقد الامتحان تطبق القواعد المتبعة والمعمول بها فى الأعوام السابقة لتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية.

من جهة أخرى، انتهت يوم الخميس الماضي المدة التي حددتها الوزارة لدخول امتحانات الدور الثاني بكامل الدرجات وفق الخطة التي أعلنتها الوزارة بسبب فيروس كورونا.