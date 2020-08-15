أشرف زكي ناعيا شويكار: رحلت السيدة الجميلة

نعى الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، الفنانة شويكار، التي وافتها المنية اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 85 عامًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الجمعة، «أنا أقل من إني أتكلم عن تجربة الفنانة شويكار، التي شكلت وجدان الشعب المصري»، متابعًا: «رحلت السيدة الجميلة صاحبة الابتسامة والضحكة».

وأشار إلى أن الراحلة كانت دائمة التواصل معه، واتصلت به للاطمئنان عليه في وعكته الصحية الأخيرة، موضحًا أنها كانت معتزلة خلال السنوات الأخيرة، ولم تكن ترغب بالمشاركة في أعمال فنية.

ورحلت الفنانة شويكار بعد صراع مع المرض لفترة وجيزة، حيث أصيبت بانفجار في المرارة نقلت على أثره لمستشفى الكاتب، ثم تم نقلها إلى مستشفى الصفا، حيث وافتها المنية بداخله، وقد تحددت جنازتها غدًا السبت عقب صلاة الظهر وسيتم دفنها بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.