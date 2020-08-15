الأردن يسجل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا، 9 منها محلية؛ ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 1339 إصابة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، مساء اليوم السبت، أوضح جابر أن الحالات توزعت على حالة في حدود العمري، و4 حالات في لواء الرمثا لمخالطين، و4 حالات في محافظة العاصمة، وحالة لسيدة مخالطة لزوجها في فنادق الحجر.

وأوضح أن الإصابات المحلية منذ الجمعة الماضية، وصلت إلى 75 حالة، موضحًا خلال إيجاز صحفي مشترك اليوم السبت في مركز إدارة الأزمات، أن فرق الاستقصاء أجرت اليوم 6600 فحص، ليصل عدد الفحوصات الإجمالي منذ بدء الجائحة إلى 686351 فحصًا.

ودعا المواطنين للابتعاد عن التجمعات والمناسبات والاحتفالات التي تخالف التعليمات، والالتزام كذلك بتطبيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات خاصة عند تبادل التهاني بمناسبة إعلان نتائج الثانوية العامة.